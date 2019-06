Bilderberger auf Kosten der Steuerzahler beschützt

Der eigentliche Skandal in Montreux ist die Tatsache, die Konferenz der Bilderberger wird auf Kosten der Steuerzahler beschützt, obwohl es laut ihrer eigenen Aussage eine "Privatveranstaltung" ist. Weil es sich um eine private Veranstaltung handelt, geht sie uns Journalisten nichts an, sagen sie. Die folgenden Fotos zeigen, wie das Tagungshotel von bewaffneten Polizisten des Kanton Waadt umstellt ist und abgeschirmt wird.





Rechnen wir mal aus, für ganze VIER Tage müssen Hunderte Polizisten für 24 Stunden rund um die Uhr im Schichtdienst das Fairmont Le Montreux Palace Hotel beschützen (vor was?) und auch die Fahrzeuge bei der An- und Abreise und am Samstag bei ihrem Ausflug begleiten. Mit Zulagen und Überstunden kommen locker viele Hunderttausende Franken für die Beamten zusammen.Ich weiss, bei anderen Treffen kostete der Schutz 1 Million Euro.Wie ist es deshalb möglich, dass der Schweizer Steuerzahler diese Kosten tragen muss??? Das wäre doch ein Thema für die Medien und hat mit "Verschwörungtheorien" nichts zu tun. Warum fragen die Profijournalisten nicht, warum ein Privattreffen von der Polizei beschützt wird?Ich meine, wenn unsereins eine Konferenz organisiert, dann lachen uns doch die Behörden aus, wenn wir Polizeischutz verlangen würden. Die sagen uns dann, mietet die Security einer Privatfirma an und bezahlt es selber.Daran alleine erkennt man, wer hier das Sagen hat und dass die Politiker und die Behörden Befehlsempfänger sind.Ausserdem ist eh alles verkehrt, die Polizei sollte das Volk vor diesen Verbrechen schützen und nicht die Verbrecher vom Volk.