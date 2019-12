Wie die Bild-Zeitung über Russland lügt

Am Samstag hat die Bild-Zeitung einen Artikel mit der Schlagzeile veröffentlicht, "Treffen der Schande", und kritisierte damit auf schärfste, das Treffen von deutschen Konzernchefs mit Präsident Putin in Sochi. Der Inhalt des Artikel ist vollgespickt mit extremen Hass auf Russland und mit Lügen. Dabei versuchen die Firmenbosse im Namen der deutschen Wirtschaft den immensen Schaden, den die antideutsche Landesverräterin Merkel in den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland angerichtet hat, zu begrenzen und zu beheben.





«Was ist los?»: На встрече с немецким бизнесом не заработал перевод, и Путин перешел на немецкий сам pic.twitter.com/KZkQh4w7YO — Татьяна (@malta2803) December 6, 2019

Der Autor des Artikels Filipp Piatov ist seit seinem Buch "Russland Meschugge" 2016 für seinen penetranten Putin- und Russland-Hass bekannt.Er ist in Russland geboren und seine jüdische Familie wanderte während der Perestroika nach Deutschland aus.Er kritisiert den angeblichen "Rassismus" in Deutschland, ist aber ein grosser Fan Israels und der Apartheid die dort praktiziert wird, denn ihn stört überhaupt nicht, die krasse Diskriminierung und den offenen Rassismus gegenüber der arabischen Urbevölkerung in Palästina und gegen die Palästinenser generell.Sich immer als Opfer und nicht als Täter hinstellen, ist typisch, denn "wenn wir es tun dann ist es kein Rassismus." Alleine sich als "Staat nur für Juden" zu bezeichnen ist Rassismus.Das Land der Palästinenser systematisch zu rauben und sie aus ihrer angestammten Heimat zu vertreiben, also "Lebensraum" zu schaffen, ist für ihn in Ordnung und keine ethnische Säuberung.Nach der Annexion des syrischen Golan will Netanjahu jetzt sogar das Jordantal rauben und er sagte am Donnerstag in Lissabon, dass Israel das "" habe, das Jordantal zu annektieren, wenn es sich dafür entscheidet, selbst wenn der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs das zionistische Regime warnte, diesen Rechtsbruch nicht zu begehen.Ich erwähne dies deshalb weil Piatov in seinem Artikel über den "" spricht. Er behauptet damit, Russland hätte die Krim von der Ukraine geraubt.Für diesen Schmierfinken ist ein Referendum, in dem sich über 90 Prozent der Krim-Bewohner für eine Wiedervereinigung mit Russland ausgesprochen haben, ein "Raub", statt eine legitime demokratische Entscheidung.Aber es ist für ihn kein Raub, wenn das Land der Palästinenser ohne ein Referendum und ohne ihre Zustimmung schon seit über 70 Jahren gestohlen wird. Ja sogar heute noch mehr denn je!!!Daran ist zu erkennen, was für ein Antidemokrat, Heuchler und Vertreter der Doppelmoral Filipp Piatov tatsächlich ist. Ausserdem ist er ein Tatsachenverdreher und ein Lügen- und Propagandaverbreiter, und damit eindeutig KEIN Journalist.In seinem Artikel schreibt Piatov, die Firmenchefs würden mit Putin zusammen sitzen, während "Er verbreitet damit die unbewiesene Behauptung, "Wenn man sich aber den Hintergrund von Zelimkhan Khangoshvili anschaut, dann kann es sich wegen seiner Verwicklung in der "Lopota Schiesserei" um einen Fall von Blutrache oder Ehrenmord handeln.Khangoshvili war ein bekannter Krimineller und radikal-islamischer Terrorist, der eine lange blutige Spur an Opfern hinterlassen hat, dessen nahe Verwandte möglicherweise ihn beseitigt haben.Dann soll der Georgier am Anschlag auf den Vater des jetzigen Chefs der Tschetschenischen Republik, Ramsan Kadyrow, verwickelt gewesen sein. Dem Verfassungsschutz hat er auch als Informant gedient.Der mutmassliche Täter soll Vadim Krasikov heissen, der wegen Mord an einem Geschäftsmann in Moskau 2013 von den russischen Behörden gesucht wird.Der Mord fand am 23. August 2019 statt, aber die deutschen Behörden haben bis heute keinen einzigen Beweis für einen Auftragsmord durch den Kreml präsentiert. Dabei schimpft sich die BRD ein "Rechtsstaat" zu sein, wo die Unschuldsvermutung gelten soll.Wie im Westen üblich, wurde sofort der Kreml als Auftraggeber beschuldigt und das Merkel-Regime hat sich auch der Vorverurteilung angeschlossen, "Moskau ist an allem und immer schuld" und zwei russische Diplomaten jetzt ausgewiesen.Der Westen praktiziert ja schon lange die unverschämte Umkehrung der Beweislast und Berlin beschuldigt einfach und die russische Regierung soll ihre Unschuld beweisen.Der russische Aussenminister Sergej Lawrow sagte dazu: "Aber die Tatsache, dass bisher keine Beweise von der Bundesanwaltschaft vorgelegt wurden, beunruhigt einige deutsche Politiker.", sagte Alexander Lambsdorff, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten (FDP), zuständig für Aussenpolitik.Die Medien begannen von Anfang an, Vergleiche mit der Skripal-Vergiftungsgeschichte über die russische Verbindung anzustellen. Es gibt aber nur eine Ähnlichkeit mit dem britischen Fall - es wurden keine Beweise der Öffentlichkeit vorgelegt, aber die Schuldzuweisung begann sofort.Seit Jahren gibt es eine "", sagte Willy Wimmer, ehemaliger Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE.Die deutschen Behörden, die die russischen Diplomaten ausgewiesen haben, müssen "", forderte Wimmer und fügte hinzu, "".Deshalb, möglicherweise geht es hier um ein ganz anderes Motiv, nämlich, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland zu sabotieren. Wie bekannt will Washington die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Nord-Stream-II-Pipeline verhindern.Dieser konstruierte Fall stärkt die Russland-Hasser und gibt ihnen Gründe, die russischen Energielieferungen zu behindern, damit amerikanisches teures Fracking-Gas importiert wird.Wie bescheuert und umweltschädigend ist das denn? Nicht nur weil Fracking den Boden und das Trinkwasser vergiftet, sondern weil die Verflüssigung und der Transport des Gas übers Meer sehr viel Energie benötigt.Na, wo sind denn die Grünen und Klimahysteriker wenn es darum geht?In dem Filipp Piatov eine Hasstirade gegen die deutschen Firmenchefs in der Bild abfeuerte, "wie könnt ihr es wagen" mit Putin zusammen zu sitzen, geht es genau darum, die Beziehungen zu schädigen und damit Deutschland auch.Spätestens seit dem Buch von Udo Ulfkotte, "Gekaufte Journalisten", wissen wir, viele sogenannte Journalisten stehen auf der Gehaltsliste der CIA und des Mossad und werden zur politischen Meinungssteuerung benutzt.-------------Während dem Treffen mit deutschen Konzernchefs in Sochi hat Präsident Putin auf ein Problem bei der Übersetzung auf Deutsch mit "" reagiert. Er witzelte dann und sagte: "