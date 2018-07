Evakuierung beweist, Weisse Helme sind Terroristen

Die syrische Armee befreit immer mehr Territorium von den Terroristen und deshalb sind sie auf der Flucht, einschliesslich die sogenannten Weissen Helme, der Propagandaarm der Kopfabschneider. Deshalb hat Israel rund 800 Mitglieder der vom Westen unterstützten Weissen Helme aus Syrien nach Jordanien evakuiert, um später in England, Kanada und Deutschland nach Aussagen von Tel Aviv und Amman umgesiedelt zu werden.



Es gibt zahlreiche Aufnahmen die beweisen, Mitglieder der Weissen Helme waren Kämpfer für die Terrororganisationen und wechselten nach Belieben die Rollen, wie zum Beispiel Ammar al Selmo:





Emmanuel Nahshon, ein Sprecher des israelischen Aussenministeriums, hatte auf Twitter bestätigt, dass "" Er fügte hinzu, dass die Evakuierten "" gebracht worden sind.Was soll daran "" sein? Israel hat bereits zuvor mehrfach zugegeben, dass es den Terroristen medizinische Hilfe geleistet und in seinen Krankenhäusern über 1000 verwundete Kämpfer behandelt hat. Israel war jedoch hartnäckig, keine syrischen Flüchtlinge aufzunehmen.Kriegsminister Avigdor Lieberman hat im vergangenen Monat erklärt, das Israel "" Das beweist, Israel arbeitet eng mit den Terroristen zusammen, denn es lässt nur sie über die Grenze und keine Zivilisten, Alte, Frauen und Kinder.Das ist nicht "humanitär" sondern aktive Terrorunterstützung!!!Die Terroristen der Weissen Helme wurden vorab angewiesen, sich an der Grenze zwischen Israel und Syrien auf dem Golan am Samstag zu versammeln. Dann öffneten israelische Soldaten die Grenze und liessen die 800, die auf einer Liste standen, durch. Sie wurden mit Bussen ohne Halt an die Grenze zwischen Israel und Jordanien gebracht.Dort wurden sie erwartet und stiegen in jordanische Transportfahrzeuge um. Auf dem jordanischen Territorium werden die Terroristen in ein speziell ausgewiesenes Gebiet gesperrt, wo sie maximal drei Monate bleiben, bis sie an eines der westlichen Länder übergeben werden. Warum sperrt sie Jordanien ein, wenn sie doch nur Sanitäter sind?Eben nicht!!!Es ist noch unklar, wie die Mitglieder der Weissen Helme, die eng mit der Al-Kaida und der ISIS verbundenen sind, unter den potenziellen Empfängerländern verteilt werden, darunter auch Deutschland.Wenn die Weissen Helme wirklich das sind was sie vorgeben zu sein, eine Sanitätsorgnisation, die verletzten Menschen hilft, dann müssten sie keine Angst vor der syrischen Armee haben und auch nicht evakuiert und nach Europa und Nordamerika gebracht werden.Die Evakuierung beweist, die Weissen Helme sind Terroristen und wurden vom Westen im Kampf gegen die syrische Regierung für Propaganda- zwecke geschaffen, finanziert und eingesetzt.Ihre Aufgabe war es, mit einem ganzen Stab an Kameraleuten, gestellte Aufnahmen von Toten und Verletzten mit Schauspielern zu inszenieren. Speziell Kinder wurden dazu missbraucht, um im Westen Stimmung gegen die Assad-Regierung anzuheizen.Ist ja auch gelungen und die Medien, Politiker und Gutmenschen im Westen sind auf die Inszenierungen reingefallen. Dieses Mädchen wurde zum Beispiel dreimal "gerettet":Noch ein Terrorist, der ein Mitglied der Weissen Helme wurde:Das heisst, Hollywood hat Terroristen und ihre Propaganda mit einem Oscar ausgezeichnet!!!Ist nichts neues, denn die Taliban (damals hiessen sie Mudschaheddin) wurden 1988 mit dem Hollywoodfilm Rambo III geehrt, weil sie gegen die Sowjets mit Hilfe der CIA in Afghanistan kämpften.Die ursprüngliche VHS-Veröffentlichung hatte am Ende die Widmung: "", obwohl dies später nach 9/11 für die DVD in "" geändert wurde.Gute Terroristen sind die, die gegen "unsere" Feinde kämpfen, wie damals gegen die Sowjetunion und heute gegen Syrien und Iran. Böse Terroristen sind die, die "uns" bekämpfen.Der Film wurde übrigens zum Grossteil in Israel gedreht!!!Na dann viel "Spass", wenn die Massenmörder nach Amerika, Europa und auch nach Deutschland gebracht werden. Wer glaubt, diese Schlächter werden auf einmal friedlich und sie werden sich integrieren, der ist mehr als naiv.Schon vergessen, der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, der Anschlag gegen den Nachtclub von Orlando und die Bombenan- schläge in Manchester, so wie viele andere, haben sogenannte "Asylsuchende" durchgeführt.Wie völlig unverantwortlich muss man sein, nachweisliche Terroristen sich ins Land zu holen???Der deutsche Innenminister Seehofer hat gesagt, "Es waren Trump und Trudeau, sowie May, die Israel gebeten haben, die Mitglieder der Weissen Helme aus Syrien zu evakuieren, wie Netanjahu erklärt hat.", sagte Netanjahu am Sonntag in einer Videoansprache.Na also, der Beweis, die anglo-amerikanischen Terrormanager holen ihre Söldner aus Syrien, denn dort können sie nach der Befreiung von bald dem ganzen Lande nicht mehr operieren.Die Luftwaffe der Terroristen, bestehend aus F-15 der israelischen IDF, haben am Sonntag Luft-Boden-Raketen auf Ziele in der Nähe der Stadt Masyaf in der Provinz Hama im Westen von Syrien abgefeuert.Die israelischen Kampfjets verletzten und missbrauchten wieder den libanesischen Luftraum, um von dort aus auf Forschungsanlagen des syrischen Militärs zu treffen.Es geht also nicht um Terrorbekämpfung sondern um die gezielte Schwächung der syrischen Armee. Faktisch ist das ein Angriffskrieg von Israel gegen Syrien.Man hat sich mittlerweile so daran "gewöhnt", das Israel seine Nachbarn angreift und niemand sagt was. Dabei, um diese kriminellen Taten zu verstehen, was wäre los wenn umgekehrt, die syrische Luftwaffe israelische Militäranlagen bombardieren würde?